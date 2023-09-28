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10:30, 28 сентября 2023 года В Орле за обман заключенного осудили экс-сотрудника ФСИН и трех его подельников Приговор вынес Заводской райсуд.



Фото: архив "Вести-Орел"

В Орле за мошенничество осудили четырех человек – бывшего сотрудника колонии в Нарышкино, а также трех его подельников – двух заключенных и одного недавно освободившегося.



Как сообщили в областных СУ СК и прокуратуре, группа обманом завладела деньгами одного из осужденных, пообещав помочь ему снять деньги с его банковского счета и зачислить их заключенному на личный счет в колонии. Ущерб превысил 380 тысяч рублей.

"Приговором суда бывшему сотруднику исправительной колонии назначено наказание в виде двух лет принудительных работ, остальным участникам преступной группы от трех до четырех лет лишения свободы с отбыванием в исправительном учреждении общего и строгого режима", – сообщили в СУ СК России по Орловской области.





