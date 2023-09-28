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10:00, 28 сентября 2023 года

12 тысяч юных орловцев вступили в "Движение первых"

Развитие организации обсудили на координационном совете.

Фото: архив "Вести-Орел"

Порядка 12 тысяч юных орловцев стали участниками Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи "Движение первых". Об этом сообщает региональный информационный портал.

В муниципальных образованиях региона открыто 271 отделение "Движения Первых".
"Завершен процесс открытия первичных отделений в организациях начального, основного и среднего общего образования в городах Орел и Ливны, в Болховском, Должанском, Корсаковском, Малоархангельском и Сосковском районах, в Орловском муниципальном округе", – сообщила пресс-служба губернатора.
Развитие организации обсудили на координационном совете. Были затронуты вопросы перспектив создания отделений организации в школах, реализации акций и проектов, а также участия орловцев в грантовом конкурсе РДДМ "Движение Первых" в 2023-м году.


Артем Ежаков
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