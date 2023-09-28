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9:00, 28 сентября 2023 года Орловские судебные приставы вернулись домой из ДНР Сотрудники органа принудительного исполнения выполняли задачи на протяжении четырех месяцев.



Фото: пресс-служба УФССП России по Орловской области

Сотрудники УФССП России по Орловской области 26 сентября вернулись из Донецкой Народной Республики, где выполняли поставленные руководством задачи по обеспечению установленного порядка. Орловцев на перроне Железнодорожного вокзала Орла встречали родные, близкие и коллеги по службе.



Слова благодарности в торжественной обстановке прибывшим выразил руководитель управления федеральной службы судебных приставов по Орловской области Михаил Смирнов. Он отметил, что сотрудники ведомства добросовестно выполняли сложные задачи на новых территориях и пожелал орловцам успехов.



Особую признательность Михаил Смирнов выразил родным и близким орловцев. Прибывшие из командировки судебные приставы проведут отпуск в кругу семьи, рассказали в пресс-службе УФССП России по Орловской области.





Сергей Силаев



