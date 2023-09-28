Главная » Новости



8:30, 28 сентября 2023 года В Орловской области участникам СВО вручили удостоверения ветеранов боевых действий Торжественная церемония состоялась в Ливнах.



Фото: региональный фонд "Защитники Отечества"

В городе Ливны состоялась церемония чествования участников специальной военной операции, уволенных с военной службы. Глава Ливенского района Анатолий Шолохов вручил Владимиру Фролову и Олимжану Бабаеву удостоверения и благодарственные письма за мужество, патриотизм и отвагу при выполнении гражданского долга.



Как сообщили в региональном фонде "Защитники Отечества", ранее к социальному координатору Ольге обратились Владимир и Олимжан за помощью в получении документов для удостоверения ветерана боевых действий. Владимира Фролова также волновал вопрос трудоустройства.



– Чувствуется помощь нашего филиала. В фонде сильные юристы и координаторы, которые реально помогают. У меня координатор Мельник Ирина Павловна, "золотая женщина", у нее и сын сейчас воюет. И у других сотрудников родные на СВО, - отметил участник специальной военной операции Владимир.



После помощи социальных координаторов и юристов воинские части предоставили личные дела и необходимые выписки, а военкомат начал процесс оформления удостоверений. Сейчас работа по содействию в трудоустройстве Владимира продолжается.











Сергей Силаев



