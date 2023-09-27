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19:30, 27 сентября 2023 года ФК "Орел" продолжает побеждать в третьем дивизионе Под напором "зелено-белых" не устояла молодежка липецкого "Металлурга"



Фото из архива

Сегодня, 27 сентября, в Липецке состоялся отложенный матч первенства союза федераций футбола "Центр", в котором ФК "Орел" сыграл с молодежкой липецкого "Металлурга". Итог игры – победа нашей команды со счетом 3:0.



Голами отметились Дмитрий Копылов, Данил Кузьмин и Никита Красов. Отметим, что липчане могли сократить отставание, но не реализовали пенальти в ворота Никиты Котова. Обе команды закончили матч в усеченных составах – в составе нашей команды удаление после второй желтой карточки получил защитник Евгений Мерцалов.



Следующий матч в рамках первенства орловцы проведут уже в субботу, 30 сентября. Наша команда на выезде сыграют с нововоронежским "Атомом".





Анастасия Дорохова



