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3:00, 28 сентября 2023 года

Минобрнауки предложило отказаться от бумажных документов при приеме в вузы

Подготовлен проект приказа по улучшению приема в высшие учебные заведения.

Фото: архив

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации подготовило проект приказа по улучшению процедуры приема абитуриентов в вузы. Главное преимущество – ежечасное обновление конкурсных список с первого дня подачи документов при наличии результатов вступительных испытаний.

Абитуриент может подать заявления в пять вузов на пять разных направлений подготовки. Ранее тот, кто поступал на бюджет, мог выстраивать по предпочтению выбранные специальности в рамках одного вуза. Нововведения позволят расставлять приоритеты и между высшими учебными заведения, сообщили в пресс-службе Минобрнауки.

Новый онлайн-сервис позволит мониторить свою позицию в рейтинге и покажет, в каком из вузов поступающий потенциально рекомендован к зачислению. Помимо этого, абитуриенты бюджетной и контрактной форм обучения смогут не приносить бумажный оригинал в вуз – достаточно, чтобы документ был подтвержден на Госуслугах.


Сергей Силаев
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