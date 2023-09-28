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5:00, 28 сентября 2023 года В Мценске завершили строительство "умной" спортплощадки Комплекс оснащен беспроводной точкой доступа в интернет.



Фото: департамент физической культуры и спорта Орловской области

На территории парка "Коммаш" построили "умную" спортивную площадку. Здесь местные жители могут поиграть в футбол на искусственном газоне, а также в баскетбол и волейбол на отдельных площадках. По информации департамента физической культуры и спорта Орловской области, появились беговые дорожки с противоскользящим покрытием, трибуна на 100 человек, комплексы для воркаута и тренажеры.



Работы проведены в рамках федерального проекта "Бизнес – спринт (Я выбираю спорт)." Его основная цель – увеличение доли граждан, которые систематически занимаются спортом. В 2022-2024 годах по всей стране будет построено около 370 спортивных объектов - "умных" спортивных площадок и быстровозводимых спортзалов в шаговой доступности.





Сергей Силаев



