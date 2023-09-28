четверг 28.09.2023 05:48:07 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС





Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Открытый доступ
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Очерки и публицистика
Архивное дело
Парк культуры
Пульс
Своя земля
Контакт
Утро с митрополитом Тихоном
Такая жизнь
Солдаты России
Спорт. Alive
Кем стать?
Желтый объектив
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Главная » Новости

5:00, 28 сентября 2023 года

В Мценске завершили строительство "умной" спортплощадки

Комплекс оснащен беспроводной точкой доступа в интернет.

Фото: департамент физической культуры и спорта Орловской области

На территории парка "Коммаш" построили "умную" спортивную площадку. Здесь местные жители могут поиграть в футбол на искусственном газоне, а также в баскетбол и волейбол на отдельных площадках. По информации департамента физической культуры и спорта Орловской области, появились беговые дорожки с противоскользящим покрытием, трибуна на 100 человек, комплексы для воркаута и тренажеры.

Работы проведены в рамках федерального проекта "Бизнес – спринт (Я выбираю спорт)." Его основная цель – увеличение доли граждан, которые систематически занимаются спортом. В 2022-2024 годах по всей стране будет построено около 370 спортивных объектов - "умных" спортивных площадок и быстровозводимых спортзалов в шаговой доступности.


Сергей Силаев
© 2002−2023 Сетевое издание "Вести-Орел" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Реестровая запись средства массовой информации серия Эл № ФС77-84935 от 21 марта 2023 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Куревин Н. Г. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71.