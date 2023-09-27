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20:30, 27 сентября 2023 года

Народные приметы: 28 сентября отличный день, чтобы сменить работу или переехать

28 сентября православная церковь отмечает Постпразднство Воздвижения Честного и Животворящего Креста Господня.


Воздвижение Креста Господня празднуется в честь двух событий – в 326 году был найден ранее утерянный Крест, на котором был распят Иисус Христос. А в VII веке Крест был возвращен в Иерусалим из Персии.

Что можно делать в этот день:

- Сегодня – благоприятный день для перемены места работы или жительства.

- Сегодня важно помогать нуждающимся и попавшим в беду людям и бездомным животным.

- При помощи свеч, купленных в храме, и креста крестили все углы в доме. Кроме того, самодельные кресты, которые были связаны из прутьев, ставили в загоны к скотине. Рекомендуется подарить крестик детям.

Что нельзя делать в этот день:

- Нельзя бездумно транжирить деньги, покупать то, что не нужно – это приведет к серьезным финансовым потерям.

-  27 сентября нельзя заниматься рукоделием и стирать, иначе можно навлечь на себя страшные беды.

- Не стоит на Воздвижение начинать важные дела — они пойдут не по плану.

- Незамужним девушкам нельзя есть картофельные блюда, иначе еще год в девках проходят. Вместо картошки рекомендуется съесть капусту.




Александра Бахтина
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