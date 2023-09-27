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20:00, 27 сентября 2023 года В Ливнах заработал светодинамический фонтан на площади Победы Благоустройство прошло в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда".



Фото: пресс-служба администрации города Ливны

Устройство нового светодинамического фонтана в Ливнах – третий этап благоустройства общественной территории "Культурно-мемориальный комплекс". Новый фонтан – это две водные чаши размером восемь на пять метров каждая и современное оборудование. "Умный" фонтан реагирует на порывы ветра: в зависимости от силы воздушного потока автоматически регулируется высота струй воды.



По информации пресс-службы администрации города Ливны, у фонтана пять режимов: три статических и два динамических. Проведено благоустройство и прилегающей территории. Стоимость работ составила 14,8 миллиона рублей.



Сейчас фонтан на Площади Победы работает с 10.00 до 22.00. В 19.00 автоматически включается подсветка. Объект по такому графику будет работать до 8 октября, если позволит погода. Гарантийный срок – четыре года.













Сергей Силаев



