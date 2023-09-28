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1:30, 28 сентября 2023 года Орловцев предупредили о новых уловках мошенников Жителей региона могут пугать цифровыми рублями.



Фото: архив сайта "Вести-Орел"

После начала тестирования цифровых рублей в России, преступники придумали новые легенды, с помощью которых пытаются обманывать граждан. Аферисты пользуются тем, что люди еще недостаточно знают особенности новой формы российской валюты. Так, мошенники рассылают письма от имени Банка России или коммерческих банков с информацией о том, что цифровые рубли станут единственный валютой.



Мошенники, якобы, предупреждают, что наличные и карты отменят, а все накопления сгорят. И для того, чтобы избежать последствий, предлагают перевести деньги на "защищенный" счет. Если аферисты получают средства, вернуть их практически невозможно. Еще один способ обмана связан с "заработком". Мошенники могут предложить орловцам принять участие в тестировании платформы цифрового рубля и перевести на нее деньги. По легенде, положено хорошее вознаграждение. Также орловцам могут предложить обменять обычные рубли на цифровые по выгодному курсу. Во всех случаях деньги оказываются у аферистов.



– Никаких рассылок с предложениями совершить операции с цифровыми рублями от банков, компаний и Банка России граждане получать не могут. Любые такие рассылки являются мошенническими. Поэтому будьте бдительны и не поддавайтесь на мошеннические провокации. Что касается внедрения цифрового рубля в массовый оборот, то это будет происходить поэтапно. По оценке Банка России, граждане получат доступ к операциям с цифровыми рублями на горизонте 2025-2027 годов. При этом все формы рубля – наличные, безналичные, цифровые – будут доступны всем. Выбор, какой формой валюты пользоваться, останется за гражданами, - пояснил заведующий сектором платежных систем и расчетов орловского отделения Банка России Михаил Казаков.



Подробности про внедрение цифрового рубля можно узнать на официальном сайте Банка России. Там создан специальный раздел.





Сергей Силаев



