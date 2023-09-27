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19:00, 27 сентября 2023 года Акция "Донбасский Хронограф" пройдет на Орловщине Мероприятие состоится 28 сентября.



Фото: архив сайта "Вести-Орел"

На площадке Орловской областной библиотеки имени Бунина 28 сентября пройдет патриотическая акция "Донбасский Хронограф". Мероприятие приурочено к новой памятной дате России – Дню воссоединения Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей с Российской Федерацией.



Церемония подписания договоров о принятии новых регионов в состав России прошла 30 сентября 2022 года в Георгиевском зале Кремля. В рамках акции состоится открытие фотоэкспозиции, посвященной жизни новых регионов России. Прозвучат стихи поэтов Донбасса, созданные в 2014-2022 годах, сообщает региональный информационный портал.



Все желающие смогут принять участие в сборе книг для Троицкого района Луганской Народной Республики, который курирует Орловская область. Акция стартует 28 сентября в 12.00.



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Сергей Силаев



