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18:30, 27 сентября 2023 года Орловские воспитатели отмечают профессиональный праздник Дата приурочена к открытию первого садика в нашей стране.







27 сентября в России отмечается День воспитателя и всех дошкольных работников. Дата приурочена к открытию первого садика в нашей стране. Он появился в Петербурге в 1863 году.



В Орловской области дошкольным образованием обеспечены все дети в возрасте от 2 месяцев до 8 лет. За последние годы создано 1355 новых мест в дошкольных организациях, открыто 125 дошкольных групп на базе общеобразовательных школ.





Татьяна Тимохина



