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7:00, 28 сентября 2023 года

Орловцы могут пройти обучение почти по 600 образовательным программам

Компетенцию соискатель выбирает самостоятельно.

Фото: сайт "Вести-Орел"

В настоящее время жителям Орловской области представлены 588 образовательных программ. Предлагается web-программирование, кадровый учет, обучение по направлениям "Специалист по работе на маркетплейсах", "Специалист по интернет-маркетингу". Действуют образовательные программы для предпринимателей, такие как "Основы социального предпринимательства", "Предпринимательство в бьюти-индустрии", "Инновационное развитие бизнеса".

По информации пресс-службы областного правительства, можно обучиться делопроизводству, дизайну, повысить квалификацию в некоторых направлениях бухгалтерской и педагогической деятельности, научиться использовать таргетированную рекламу, продвигать бренд в соцсетях.

С начала 2023 года участниками программы стали 577 человек. Учебный процесс завершили 406 орловцев, продолжают проходить обучение 96, а 75 – приступят к образовательному процессу в ближайшее время. Обучение в 2023 году велось в 14 образовательных организациях по 53 профессиям.


Сергей Силаев
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