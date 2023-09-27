В Орле у будущей ротонды на Дворянке появились колонны
О ходе работ в сквере рассказал Михаил Вдовин.
Фото: Михаил Вдовин
Первый зампред орловского облсовета Михаил Вдовин рассказал о ходе работ в сквере Дворянское гнездо. У будущей ротонды появились колонны. Сегодня с них снимут опалубку.
"Еще немного времени, и ротонда будет готова. В нижней части работа близится к завершению, осталось 5 – 6 дней. Все подготовлено для укладки плитки на входе, идет облицовка гранитом одной из лестниц, на второй устанавливается опалубка для заливки бетоном", – сообщил Вдовин.
Также Вдовин отметил существенное отставание по оборудованию дорожки вдоль склона и реки Орлик. По мнению депутата, основные работы при существующих темпах будут закончены через 15 – 20 дней.