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15:00, 27 сентября 2023 года

В Орле у будущей ротонды на Дворянке появились колонны

О ходе работ в сквере рассказал Михаил Вдовин.

Фото: Михаил Вдовин

Первый зампред орловского облсовета Михаил Вдовин рассказал о ходе работ в сквере Дворянское гнездо. У будущей ротонды появились колонны. Сегодня с них снимут опалубку.
"Еще немного времени, и ротонда будет готова. В нижней части работа близится к завершению, осталось 5 – 6 дней. Все подготовлено для укладки плитки на входе, идет облицовка гранитом одной из лестниц, на второй устанавливается опалубка для заливки бетоном", – сообщил Вдовин.
Также Вдовин отметил существенное отставание по оборудованию дорожки вдоль склона и реки Орлик. По мнению депутата, основные работы при существующих темпах будут закончены через 15 – 20 дней.


Артем Ежаков
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