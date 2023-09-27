Главная » Новости



18:00, 27 сентября 2023 года В Орловской области проверили качество намолоченного зерна Исследованием занимается Россельхознадзор.



Фото: архив "Вести-Орел"

В Орловской области намолочено уже 3,9 миллиона тонн зерновых, зернобобовых и масличных культур. Качество урожая оценивают в Россельхознадзоре. Как сообщили в ведомстве, обследовано больше 20 процентов от валового сбора в Орловской и Курской областях.



На Орловщине доля продовольственной пшеницы составляет 68,2 процента, в том числе 10,6 процента – третьего класса. При валовом сборе ячменя в количестве 830,2 тысячи тонн подавляющее число – 88,3 процента – составляет пивоваренный ячмень.





Артем Ежаков



