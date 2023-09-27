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14:30, 27 сентября 2023 года Орловский театр кукол празднует юбилей Сезон откроет "Предложение" Чехова.







В этом году Орловскому театру кукол исполнилось 80 лет. Приказ о его открытии подписан был в 1941-м году, но впервые артисты на сцену вышли лишь через месяц после освобождения Орла в 1943-м.



Изначально у театра не было своего здания. Труппе приходилось гастролировать, позже артисты встречали зрителей в здании, где сейчас находится Богоявленский собор. С 1994-го года театр получил постоянную прописку на улице Советской.



В репертуаре – 60 спектаклей. Всего здесь трудятся порядка 80 человек.



81-й сезон кукольный театр откроет "Предложение" Чехова (12+).





Юлия Опанасюк



