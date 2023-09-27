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17:00, 27 сентября 2023 года Орловчанка угнала машину подруги и попала на ней в аварию Возбуждено уголовное и административные дела.



Фото: архив "Вести-Орел"

В Орле на 20-летнюю девушку завели уголовное дело по статье об угоне. Как следует из информации областного УМВД, орловчанка отдыхала в компании подруг, одна из которых приехала на иномарке. Позже хозяйка машины уехала на другом автомобиле, а свой оставила вместе с ключами.



Две оставшиеся девушки позвонили подруге и попросили посидеть в салоне ее иномарки. Хозяйка машины разрешила. Уже сидя внутри, подозреваемая решила прокатиться. Проехав несколько километров, она попала в аварию.



Также на фигурантку составлен административный протокол за езду без прав.





Артем Ежаков



