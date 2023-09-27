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17:30, 27 сентября 2023 года В Орле пройдет Всероссийский день ходьбы Он пройдет 30 сентября.



Фото: архив "Вести-Орел"

В последний день сентября в орловском парке Победы пройдет Всероссийский день ходьбы. Об этом сообщает ProSport57.



Сбор участников – с 10:00 до 10:50. Через 10 минут начнется старт. В программе – массовая ходьба на два километра, пробная сдача норм ГТО, прыжки на скакалке и другие спортивные мероприятия.





Артем Ежаков



