В Орле пройдет Всероссийский день ходьбы

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17:30, 27 сентября 2023 года
В Орле пройдет Всероссийский день ходьбыОн пройдет 30 сентября.
Фото: архив "Вести-Орел"
В последний день сентября в орловском парке Победы пройдет Всероссийский день ходьбы. Об этом сообщает ProSport57.
Сбор участников – с 10:00 до 10:50. Через 10 минут начнется старт. В программе – массовая ходьба на два километра, пробная сдача норм ГТО, прыжки на скакалке и другие спортивные мероприятия.
Артем Ежаков
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