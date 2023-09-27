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12:30, 27 сентября 2023 года В Орле перенесли магический спорт в реальность Студенты сыграли в самую популярную игру вселенной Гарри Поттера – квиддич.







В Орле состоялся турнир по квиддичу. Это спорт из цикла книг о Гарри Потере.



В турнире приняли участие три команды орловских студентов. В составе – по пять человек. Задача – забросить большой мяч под названием квоффл в импровизированные круглые ворота. За это можно набрать одно очко. Дважды за матч на площадке появляется маленький снитч – за его поимку дается 10 очков.



Это состязание – своеобразное сочетание гандбола и баскетбола. В реальном мире квиддич живет по своим правилам. В России он появился почти 20 лет назад.



Дебютный турнир состоялся по круговой системе. Каждая игра – два периода по пять минут. Проигравших здесь не было. Участникам вручили грамоты и памятные призы.



Организаторы планируют, что турнир будет развиваться, и еще больше орловских студентов почувствуют себя немного волшебниками.





Анастасия Дорохова



