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12:30, 27 сентября 2023 года

В Орле перенесли магический спорт в реальность

Студенты сыграли в самую популярную игру вселенной Гарри Поттера – квиддич.



В Орле состоялся турнир по квиддичу. Это спорт из цикла книг о Гарри Потере.

В турнире приняли участие три команды орловских студентов. В составе – по пять человек. Задача – забросить большой мяч под названием квоффл в импровизированные круглые ворота. За это можно набрать одно очко. Дважды за матч на площадке появляется маленький снитч – за его поимку дается 10 очков.

Это состязание – своеобразное сочетание гандбола и баскетбола. В реальном мире квиддич живет по своим правилам. В России он появился почти 20 лет назад.

Дебютный турнир состоялся по круговой системе. Каждая игра – два периода по пять минут. Проигравших здесь не было. Участникам вручили грамоты и памятные призы.

Организаторы планируют, что турнир будет развиваться, и еще больше орловских студентов почувствуют себя немного волшебниками.


Анастасия Дорохова
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