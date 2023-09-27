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14:00, 27 сентября 2023 года Орловцам посоветовали отправиться в поход по старинным усадьбам Осень – самое подходящее время для этого.







27 сентября отмечается Всемирный день туризма. Осень все больше вступает в свои права и открывает новые направления для путешествий. Руководитель туристического сообщества "Походная Романтика" Денис Балагутин посоветовал пойти в поход по старинным усадьбам, которых на Орловщине осталось много. Например, это парк-усадьба Владимира Хитрово.



Также можно посетить орловские воинские мемориалы – Кривцовский, Вяжи и другие.





Александра Бахтина



