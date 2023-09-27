Орловцам посоветовали отправиться в поход по старинным усадьбам
Осень – самое подходящее время для этого.
27 сентября отмечается Всемирный день туризма. Осень все больше вступает в свои права и открывает новые направления для путешествий. Руководитель туристического сообщества "Походная Романтика" Денис Балагутин посоветовал пойти в поход по старинным усадьбам, которых на Орловщине осталось много. Например, это парк-усадьба Владимира Хитрово.
Также можно посетить орловские воинские мемориалы – Кривцовский, Вяжи и другие.