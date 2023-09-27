Орловским выпускникам назвали минимальные баллы ЕГЭ для поступления в вузы
Документ опубликовало Минобрнауки.
Фото: архив "Вести-Орел"
Минобрнауки России установило минимальные баллы Единого государственного экзамена для поступления в вузы в следующем учебном году. Об этом сообщает"Российская газета".
Минимальные баллы, с которыми можно будет поступить в вузы, определены следующим образом: русский язык – 40, математика (профильный уровень) – 39, физика – 39, обществознание – 45, история – 35, информатика – 44, иностранный язык – 30, литература – 40, биология – 39, география – 40, химия – 39.
Каждый вуз вправе назначать свой минимальный порог, но не ниже установленных Минобрнауки.