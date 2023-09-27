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13:30, 27 сентября 2023 года

В Орловской области от гриппа привились почти 120 тысяч человек

Вакцинация продолжается.



В регионе растет заболеваемость ОРВИ. За последнюю неделю к медикам обратились более 7,5 тысячи жителей Орловщины.

В 13 школах Орла и четырех школах районов отдельные классы закрыты на карантин. Активно циркулируют риновирусы и аденовирусы, выявляются также случаи COVID-19. Заражений новым штаммом ковида "Пирола" в регионе не зарегистрировано.

Управление Роспотребнадзора по Орловской области рекомендует жителям при появлении признаков инфекционного заболевания остаться дома и обратиться за медицинской помощью, - отметила начальник отдела эпидемиологического надзора Управления Роспотребнадзора по Орловской области Екатерина Яшкина.

Пик заболеваемости гриппом ожидается не раньше конца ноября. Сейчас в области идет активная вакцинация - привились порядка 119 тысяч человек. Это 17% от населения. Для создания достаточного коллективного иммунитета необходимо 60%.


Сергей Силаев
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