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8:00, 27 сентября 2023 года Орловщина доставила 20 тонн воды и КАМАЗ досок в зону СВО Бойцы получили груз 26 сентября.



Фото: Сергей Лежнев

За два месяца Орловская область доставила 570 тонн воды бойцам СВО. Вода по-прежнему является важной потребностью для солдат. Помимо нее, был доставлен КАМАЗ досок для обустройства позиций.



– Спасибо всем, для кого чужды нейтральные позиции, кто защищает Родину на фронте и в тылу! Ни шагу назад в поддержке наших бойцов, - написал губернатор Андрей Клычков в телеграм-канале.



Доски были переданы трем подразделениям для строительства блиндажей и других фортификационных сооружений. Сейчас в регионе дополнительно формируются еще 11 посылок.





Сергей Силаев



