В колбасках орловского производителя обнаружили антибиотик

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1:30, 27 сентября 2023 года
В колбасках орловского производителя обнаружили антибиотикСпециалисты нашли в пище остаток препарата азитромицина.
Фото: архив сайта "Вести-Орел"
Россельхознадзор выявил несоответствия в продуктах восьми российских компаний, входящих в реестр экспортеров. В это число вошло предприятие из Орловской области.
Для предотвращения поставок на внешние рынки продукции, не отвечающей требований законодательства, в отношении предприятий введен режим усиленного лабораторного контроля. По информации пресс-службы Россельхознадзора, орловское ООО "Добрина" допустило попадание антибиотика азитромицина в количестве 8 мкг/кг в колбаски длительного хранения.
– При многократном употреблении антибиотиков развивается устойчивость резистентность к противомикробным препаратам, которая может привести к возникновению у людей инфекционных заболеваний, обусловленных устойчивыми к антибиотикам бактериями, которые будет трудно или даже невозможно излечить, - пояснили в пресс-службе ведомства.
Помимо этого, лекарства с указанным действующим веществом запрещены для лечения сельскохозяйственных животных. Наличие антибиотика в пищевой продукции не допускается.
Сергей Силаев