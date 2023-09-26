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20:15, 26 сентября 2023 года

В Орловской области подросли цены на такси

С начала 2023 года – на 8,5%.



Сейчас в регионе средняя стоимость проезда на такси за один километр пути составляет чуть больше 21 рубля. Еще месяц назад проехать из точки "А" в точку "Б" для пассажира было дешевле.

С 1 сентября к службам такси появились новые требования. В регионах необходимо создать реестр перевозчиков, в котором должен быть опубликован документ о разрешении на работу. Без официальной лицензии водитель не может сесть за руль. Это, вероятно, повлияет на цены, которые в 2023 году уже поднимались.

За период с начала года стоимость услуг такси выросла на 8,5%, стоимость технического обслуживания и ремонта автомобилей – на 7% и бензин подорожал на 1%, - сообщил начальник отдела сводных статистических работ и общественных связей Орелстата Максим Балахнев.

Подорожание услуг бьет по карманам орловцев. Местные жители отмечают, что цены по различным привычным маршрутам заметно выросли. Наш корреспондент Мария Семак решила выяснить, будет ли меняться прайс дальше? Подсчеты и аргументы – в репортаже.


Мария Семак
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