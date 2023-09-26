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21:00, 26 сентября 2023 года

На орловских полях продолжается уборка гречихи

Намолочено почти 65 тысяч тонн.



Орловский комбайнер Виталий Рыжков - специалист с 15-летним стажем. Судя по скорости наполняемости бункера, орловец предполагает, что урожай будет хороший. На сегодняшний день показатель урожайности - две тонны с гектара. Погода благоволила аграриям весь сентябрь.

На одном из полей Орловского округа собирают гречку высокоурожайного сорта "Девятка". Его вывели в Орловском институте ЗБК. Семенным материалом обеспечивают не только орловские хозяйства, но и другие регионы, а также Беларусь.

Большинство хозяйств выращивает гречиху на еду. Всего по области этой культурой засеяно более 60 тысяч гектаров земли. Более 40 тысяч из них уже убрали.

На сегодняшний день намолочено 64,4 тысячи тонн гречихи, что уже перекрывает показатель прошлого года, - отметил руководитель департамента сельского хозяйства Орловской области Александр Шалимов.


Татьяна Тимохина
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