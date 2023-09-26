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21:00, 26 сентября 2023 года На орловских полях продолжается уборка гречихи Намолочено почти 65 тысяч тонн.







Орловский комбайнер Виталий Рыжков - специалист с 15-летним стажем. Судя по скорости наполняемости бункера, орловец предполагает, что урожай будет хороший. На сегодняшний день показатель урожайности - две тонны с гектара. Погода благоволила аграриям весь сентябрь.



На одном из полей Орловского округа собирают гречку высокоурожайного сорта "Девятка". Его вывели в Орловском институте ЗБК. Семенным материалом обеспечивают не только орловские хозяйства, но и другие регионы, а также Беларусь.



Большинство хозяйств выращивает гречиху на еду. Всего по области этой культурой засеяно более 60 тысяч гектаров земли. Более 40 тысяч из них уже убрали.



– На сегодняшний день намолочено 64,4 тысячи тонн гречихи, что уже перекрывает показатель прошлого года, - отметил руководитель департамента сельского хозяйства Орловской области Александр Шалимов.





Татьяна Тимохина



