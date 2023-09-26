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17:20, 26 сентября 2023 года

Орловский роддом на 2-й Посадской присоединят к НКМЦ имени Круглой

Распоряжение подписал губернатор.

Фото из архива

Глава Орловской области Андрей Клычков распорядился реорганизовать бюджетное учреждение здравоохранения "Научно-клинический многопрофильный центр медицинской помощи матерям и детям имени Круглой" в форме присоединения к нему бюджетного учреждения здравоохранения Орловской области "Родильный дом". Документ подписан 22 сентября и опубликован на сайте областного правительства.

Как следует из распоряжения, департаменту здравоохранения до 15 января 2024 года необходимо осуществить организационно-правовые мероприятия по реорганизации НКМЦ имени Круглой. Департамент государственного имущества и земельных отношений должен внести соответствующие изменения в реестр государственной собственности Орловской области и осуществить необходимые действия по передаче имущества присоединяемого родильного дома реорганизуемому центру.

Контроль за исполнением распоряжения возложен на заместителя губернатора Орловской области в правительстве региона по социальной политике.


Сергей Силаев
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