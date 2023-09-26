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16:49, 26 сентября 2023 года

В Орловской области зарегистрировали четвертый класс пожарной опасности

Работа по контролю за лесопожарной обстановкой усилена.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской области

По данным Орловского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, на территории региона зарегистрирован четвертый, предпоследний, класс пожарной опасности. Из-за погодных условий работа по контролю за лесопожарной обстановкой усилена.

В пяти муниципалитетах действует особый противопожарный режим. Это города Орел, Мценск и Ливны, а также Мценский и Глазуновский районы. На этот период вводятся ограничения пребывания граждан в лесах и въезд в них транспортных средств, проведение определенных работ, разведение костров.

В большинстве случаев причиной возгораний является человеческий фактор. Безответственное отношение поджигателей к имуществу и здоровью окружающих приводит к необратимым последствиям. Сжигание сухой травы и мусора опасно. Именно горение травы становится причиной большей части лесных и торфяных пожаров. От травяных палов зачастую сгорают строения, - напомнили в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.


Сергей Силаев
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