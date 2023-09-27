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5:00, 27 сентября 2023 года В Орле пройдет традиционная акция по сбору вторсырья "ЭкоСбор" состоится 30 сентября.



Фото: архив "Вести-Орел"

30 сентября в Орле снова пройдет акция по сбору вторсырья "ЭкоСбор". Горожане могут сдать макулатуру, пластиковые бутылки и прочее вторсырье, чтобы помощь детям с ограниченными возможностями здоровья – вырученные деньги пойдут на реализацию благотворительной программы "Ты не один".



Пункты приема вторсырья в субботу заработают во всех районах города, Болховском и Наугорском микрорайонах. Время работы пунктов и их адреса указаны на портале правительства региона.





Артем Ежаков



