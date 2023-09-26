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18:30, 26 сентября 2023 года Линию Московского центрального диаметра могут продлить до Орловской области Об этом заявил исполняющий обязанности заместителя мэра Москвы Максим Ликсутов.



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Исполняющий обязанности заместителя мэра Москвы Максим Ликсутов 25 сентября на пресс-конференции сообщил ТАСС, что маршрут каждого из пяти Московских центральных диаметров может быть продлен за пределы Московской области. Ранее президент Владимир Путин заявил, что диаметры наземного метро будут продлены до Калуги и Тулы, до других крупных городов в регионах, окружающих Москву.



– Даже дальше за Московскую область, это в Ярославскую область, Тульскую область, Орловскую, Калужскую, Рязанскую и так далее, - уточнил Ликсутов.



Ликсутов отметил, что речь не идет о выборочном продлении диаметров, это касается всех диаметров, которые есть. Заместитель мэра столицы добавил, что тарифная система в случае продления диаметров за пределы действующих маршрутов пока не обсуждалась. Программа должна быть одобрена правительством Российской Федерации.





Сергей Силаев



