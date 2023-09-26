Орловская епархия раздает нуждающимся взрослую и детскую одежду
Недавно большую партию вещей пожертвовала крупная сеть магазинов.
Фото: архив "Вести-Орел"
На склад гуманитарной помощи матери и ребенку при соцотделе Орловской епархии поступила большая партия одежды для детей и взрослых: платья, юбки, рубашки, брюки, куртки, футболки, шорты, головные уборы и так далее. Новые вещи пожертвовала крупная сеть магазинов.
Эту одежду бесплатно могут получить малоимущие семьи и семьи с детьми-инвалидами. Склад гумпомощи находится на территории храма иконы Божией Матери в Знаменке, сообщили в Орловской епархии.