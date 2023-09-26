В Орловской области ищут Ципу

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14:59, 26 сентября 2023 года
В Орловской области ищут ЦипуКонь убежал 26 сентября.
Фото: "ПРИНТ-ТВ"
По словам хозяев, конь в яблоках по кличке Ципа добрый и не брыкается. Он пропал в Ливенском районе 26 сентября, о поисках сообщает "ПРИНТ-ТВ".
Все, кто видел коня или располагает сведениями о месте его нахождения, могут позвонить по номеру телефона: 8 (919) 201-84-93 (Елена).
Сергей Силаев
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