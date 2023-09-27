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3:00, 27 сентября 2023 года

В Орловской области на 50% увеличилось производство электрооборудования

Показатель стал больше за восемь месяцев 2023 года.

Фото: архив сайта "Вести-Орел"

За первые восемь месяцев 2023 года производство электрического оборудование в регионе составило 155% по отношению к аналогичному периоду 2022 года. На 36,8% выросло производство компьютеров, оптических и электронных изделий.

По информации тг-канала "Телеграммы из Орла", на 11,2% возросло производство металлических изделий, кроме машин и оборудования. Также на 8,8% увеличилось производство резиновых и пластмассовых изделий. Индекс производства мебели в январе-августе 2023 года составил 139,7%.


Сергей Силаев
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