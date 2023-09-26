В Орловской области вырос объем налоговых поступлений
За восемь месяцев 2023-го года их объем составил почти 33 миллиарда рублей.
Фото: архив "Вести-Орел"
В январе – августе 2023-го года в Орловской области собрали 32,9 миллиарда рублей налогов. Таковы предварительные данные областного УФНС. По сравнению с аналогичным периодом 2022-го показатель вырос на четыре миллиарда.
В федеральный бюджет собрано 8,6 миллиарда. Здесь цифра выросла на 1,7 миллиарда. В территориальный бюджет поступления составили 24,3 миллиарда, что больше на 2,3 миллиарда.
Также собрано порядка 16,1 миллиарда рублей страховых взносов на обязательное социальное страхование (+17,6%).