Главная » Новости



15:30, 26 сентября 2023 года В Орловской области впервые провели операцию по удалению опухоли желудка лапароскопическим способом Ее выполнили хирурги онкологического диспансера.







Проведение подобного вмешательства - очередной этап освоения малотравматичного метода в абдоминальной онкохирургии. На потоке - операции на почках и кишечнике.



Опухоль в желудке Надежда Калинкина обнаружила случайно - искала причину повышенных лейкоцитов, а через месяц оказалась на операционном столе. Орловчанка стала первой, кому выполнили резекцию части желудка лапараскопическим методом.



Оперировал Надежду хирург-онколог Александр Горохов. Пациентке были удалены три четверти желудка. Хирургическое лечение проведено на ранней стадии, лучевая и химиотерапия не понадобились. Операция прошла успешно.



В последнее время в онкодиспансере видеоэндоскопический метод активно развивается. С весны 2023 года порядка 20 лапароскопических операций были выполнены на почках, более 30 операций на кишечнике, теперь прооперирован и желудок.





Елена Литинская



