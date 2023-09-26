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15:30, 26 сентября 2023 года

В Орловской области впервые провели операцию по удалению опухоли желудка лапароскопическим способом

Ее выполнили хирурги онкологического диспансера.



Проведение подобного вмешательства - очередной этап освоения малотравматичного метода в абдоминальной онкохирургии. На потоке - операции на почках и кишечнике.

Опухоль в желудке Надежда Калинкина обнаружила случайно - искала причину повышенных лейкоцитов, а через месяц оказалась на операционном столе. Орловчанка стала первой, кому выполнили резекцию части желудка лапараскопическим методом.

Оперировал Надежду хирург-онколог Александр Горохов. Пациентке были удалены три четверти желудка. Хирургическое лечение проведено на ранней стадии, лучевая и химиотерапия не понадобились. Операция прошла успешно.

В последнее время в онкодиспансере видеоэндоскопический метод активно развивается. С весны 2023 года порядка 20 лапароскопических операций были выполнены на почках, более 30 операций на кишечнике, теперь прооперирован и желудок.


Елена Литинская
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