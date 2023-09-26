Народные приметы: 27 сентября - отличный день, чтобы найти себе пару

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20:00, 26 сентября 2023 года
Народные приметы: 27 сентября - отличный день, чтобы найти себе паруВоздвижение Честного и Животворящего Креста Господня отмечает Православная церковь 27 сентября.
Воздвижение означает "поднятие". Его название напоминает о событии, произошедшем в Иерусалиме. В то время император Константин уже объявил христианство государственной религией, а его мать - царица Елена - отправилась на сбор артефактов, связанных с земной жизнью Иисуса.
Что можно делать в этот день:
- Хозяйки начинают заготавливать капусту на зиму, делать из нее салаты, засаливать, мариновать. Считается, что капуста, заготовленная в этот день, получится осень вкусной;
- Хорошей приметой считается подарить крестик в Воздвижение ребенку;
- В этот день вечером в деревнях организовывали капустенские посиделки – возможно, именно такие вечеринки подарили нам понятие "капустник". Парни и девушки в праздничный вечер собирались вместе и водили хороводы, знакомились, присматривали себе пару.
Что нельзя делать в этот день:
- Женщины не шили, не вязали и не занимались домашней работой;
- В Воздвижение не венчают в храмах;
- Нельзя начинать новые дела, в них не будет успеха;
- Не стоит давать или брать деньги в долг, иначе вместо прибыли можно ввести семью в убытки;
- На Крестовоздвижение хозяева старались не звать гостей в дом, считалось, что в личине соседа и даже близкого друга в жилище может прорваться нечистая сила.
Александра Бахтина