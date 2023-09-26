вторник 26.09.2023 21:32:58 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС





Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Открытый доступ
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Очерки и публицистика
Архивное дело
Парк культуры
Пульс
Своя земля
Контакт
Утро с митрополитом Тихоном
Такая жизнь
Солдаты России
Спорт. Alive
Кем стать?
Желтый объектив
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Главная » Новости

20:00, 26 сентября 2023 года

Народные приметы: 27 сентября - отличный день, чтобы найти себе пару

Воздвижение Честного и Животворящего Креста Господня отмечает Православная церковь 27 сентября.


Воздвижение означает "поднятие". Его название напоминает о событии, произошедшем в Иерусалиме. В то время император Константин уже объявил христианство государственной религией, а его мать - царица Елена - отправилась на сбор артефактов, связанных с земной жизнью Иисуса.

Что можно делать в этот день:

- Хозяйки начинают заготавливать капусту на зиму, делать из нее салаты, засаливать, мариновать. Считается, что капуста, заготовленная в этот день, получится осень вкусной;

- Хорошей приметой считается подарить крестик в Воздвижение ребенку;

- В этот день вечером в деревнях организовывали капустенские посиделки – возможно, именно такие вечеринки подарили нам понятие "капустник". Парни и девушки в праздничный вечер собирались вместе и водили хороводы, знакомились, присматривали себе пару.

Что нельзя делать в этот день:

- Женщины не шили, не вязали и не занимались домашней работой;

- В Воздвижение не венчают в храмах;

- Нельзя начинать новые дела, в них не будет успеха;

- Не стоит давать или брать деньги в долг, иначе вместо прибыли можно ввести семью в убытки;

- На Крестовоздвижение хозяева старались не звать гостей в дом, считалось, что в личине соседа и даже близкого друга в жилище может прорваться нечистая сила.




Александра Бахтина
© 2002−2023 Сетевое издание "Вести-Орел" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Реестровая запись средства массовой информации серия Эл № ФС77-84935 от 21 марта 2023 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Куревин Н. Г. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71.