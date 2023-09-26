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12:04, 26 сентября 2023 года Телефоны орловцев со старой ОС перестанут поддерживать WhatsApp Также мессенджер не будет запускать в России каналы.



Фото: архив "Вести-Орел"

Разработчики WhatsApp (принадлежит компании Meta, компания запрещена в РФ и признана экстремистской организацией) предупредили пользователей о прекращении работы приложения с 24 октября 2023 года. Мессенджер будет работать только на телефонах с операционной системой Android 5.0 и выше, сообщили в "Российской газете".



Пользователи с неподходящей ОС не смогут отправлять и получать сообщения, совершать видеозвонки, а также использовать функции WhatsApp.



Также стало известно о том, что WhatsApp отказался от идеи запуска функции каналов в России, которая могла привести к блокировке программы на территории страны. Об этом сообщил замглавы комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин, подчеркнув, что официального подтверждения этому пока нет.





Артем Ежаков



