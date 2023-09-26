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12:00, 26 сентября 2023 года
В Покровском районе разработали туристический маршрут "Серебряное кольцо"Орловщина продолжает реализовывать свой туристический потенциал.
В Покровском районе родился скульптор Борис Орловский. Ангел, венчающий Александрийскую колонну в Санкт-Петербурге, сделан именно им, как и монументы Барклаю-де Толли и Кутузову у Казанского собора.
Село Столбецкое, где мастер появился на свет, входит в туристический маршрут «Серебряное кольцо». В него вошли почти четыре десятка удивительных, красивых и значимых мест.
В селе можно сохранить один из домов дворян Мацневы. Усадьба в неплохом состоянии, и у авторов проекта в планах разместить здесь музей. Неподалеку от нее находятся каскадные озера.
Мария Семак
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