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11:30, 26 сентября 2023 года

В Орле увековечили память полного кавалера ордена Славы Петра Ермолаева

Мемориальная доска появилась на фасаде гимназии №39.

Фото: Татьяна Тимохина

26 сентября на фасаде гимназии №39 открыли памятную доску в честь полного кавалера ордена Славы Петра Ермолаева.

Петр Алексеевич Ермолаев родился в Орле. Орден славы III степени красноармеец получил в Белоруссии – солдат был обстрелян вражескими автоматчиками, и в завязавшейся перестрелке Ермолаев одного из них уничтожил, остальных заставил отступить. В Польше Ермолаев отличился в бою у населенного пункта Гнойно, прикрывая товарищей пулеметным огнем, а затем при наступлении первым ворвался в траншеи противника. За это орловец получил Орден славы II степени. В Восточной Пруссии Ермолаев отразил три контратаки, будучи раненым, и был награжден Орденом славы III степени.

После войны Петр Ермолаев вернулся в Орел. Работал на мясоптицекомбинате. От боевых ран ветеран скончался в возрасте 35 лет. В 2016 году с воинскими почестями перезахоронен на воинском участке Троицкого кладбища рядом с могилой Леонтия Гуртьева.
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