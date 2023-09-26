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11:30, 26 сентября 2023 года В Орле увековечили память полного кавалера ордена Славы Петра Ермолаева Мемориальная доска появилась на фасаде гимназии №39.



Фото: Татьяна Тимохина

26 сентября на фасаде гимназии №39 открыли памятную доску в честь полного кавалера ордена Славы Петра Ермолаева.



Петр Алексеевич Ермолаев родился в Орле. Орден славы III степени красноармеец получил в Белоруссии – солдат был обстрелян вражескими автоматчиками, и в завязавшейся перестрелке Ермолаев одного из них уничтожил, остальных заставил отступить. В Польше Ермолаев отличился в бою у населенного пункта Гнойно, прикрывая товарищей пулеметным огнем, а затем при наступлении первым ворвался в траншеи противника. За это орловец получил Орден славы II степени. В Восточной Пруссии Ермолаев отразил три контратаки, будучи раненым, и был награжден Орденом славы III степени.



После войны Петр Ермолаев вернулся в Орел. Работал на мясоптицекомбинате. От боевых ран ветеран скончался в возрасте 35 лет. В 2016 году с воинскими почестями перезахоронен на воинском участке Троицкого кладбища рядом с могилой Леонтия Гуртьева.





