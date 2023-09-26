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13:00, 26 сентября 2023 года В Орле растят чемпионов по брейкингу Этот вид танцевального спорта пришел в нашу страну в конце 80-х годов прошлого века.







В Орле успешно развивается брейкинг. Сегодня это олимпийский вид спорта, стремящийся стать самостоятельной единицей. Впервые брейкинг войдет в программу Олимпиады в 2024-м году, но будет ли участвовать Россия – большой вопрос.



Альтернативой Олимпиаде для орловских спортсменов станут игры стран БРИКС в Казани.



Сейчас в Орле много ребят, достойно представляющих регион на всероссийских и международных соревнованиях. Одна из них – Варвара Денисова. Сейчас ей десять, а в брейкинг она пришла в три года.





Анастасия Дорохова



