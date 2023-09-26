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14:30, 26 сентября 2023 года Юный орловец спас семью из пожара О беде уведомил пожарный извещатель.



Фото: ГУ МЧС России по Орловской области

4 сентября в деревне Образцово загорелся дом семьи Мизгиных. На огонь среагировал пожарный извещатель, и пламя заметил 14-летний Матвей. Он крикнул об огне матери, и семья вместе с домашними питомцами вышли из жилья. В момент ЧП вместе с мамой и Матвеем в доме также находились 13-летняя Милана и 10-летняя Мирослава. Никто не пострадал.



До приезда пожарных Матвей пытался потушить пожар с помощью садового шланга.

"Он все делал с холодной головой, сам тушил пожар до приезда МЧС, помогал мне выводить дочерей из дома", – рассказала мама Матвея. В Орловской области дома многодетных семей оснащаются пожарными извещателями. С 2020-го года розданы шесть тысяч таких устройств. Они уже спасли больше 30 человек, сообщили в ГУ МЧС России по Орловской области.





Артем Ежаков



