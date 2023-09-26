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10:00, 26 сентября 2023 года Вадим Соколов вошел в состав комитета Совфеда по регламенту и организации парламентской деятельности Сенатор от Орловской области вступил в полномочия 25 сентября.



Скриншот трансляции заседания Совета Федерации

Сенатор РФ от исполнительного органа государственной власти Орловской области Вадим Соколов вошел в состав комитета Совета Федерации по регламенту и организации парламентской деятельности. Об этом сообщили в пресс-службе Совфеда.



Этот комитет отвечает за подготовку норм регламента Совета Федерации и контролирует правильность их применения. Также в его ведении находятся основы общественного контроля, вопросы противодействия коррупции, правовые основы государственного и муниципального контроля, защита прав потребителей.



Напомним, что Вадим Соколов вступил в должность Сенатора РФ 25 сентября, сменив Владимира Круглого. Представителем от законодательного органа госвласти Орловской области в Совфеде является Василий Иконников.





Артем Ежаков



