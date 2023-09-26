Солисты Большого театра выступили на орловской сцене
Публика услышала оперу "Алеко" Сергея Рахманинова.
25 сентября Орловская филармония открыла 84-й концертный сезон. На сцене драмтеатра выступили губернаторский симфонический оркестр и губернаторский академический хор "Лик", а также пять солистов Большого театра, включая двух заслуженных артистов России – Андрея Григорьева и Валерия Гильманова.
Публика услышала фортепианную музыку Сергея Рахманинова и оперу "Алеко".
Также Орловская филармония открыла накануне XXII-й региональный Фестиваль искусств "Орловская музыкальная осень".