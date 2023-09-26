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15:00, 26 сентября 2023 года Три человека пострадали в столкновении "Киа", "Хендэ" и "Волги" под Орлом Один из участников ДТП госпитализирован.



Фото: УГИБДД России по Орловской области

Утром 25 сентября на 19-м километре трассы "Орел – Ефремов" (деревня Домнино, Орловский округ) произошло ДТП с пострадавшими. Как сообщили в областном УГИБДД, водитель "Киа" столкнулась с попутным "Хендэ", который врезался во встречную "Волгу".



39-летняя девушка, управлявшая "Киа", госпитализирована. Также пострадали пассажирка "Волги" и водитель "Соляриса". Им стационар не понадобился.





Артем Ежаков



