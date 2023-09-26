Три человека пострадали в столкновении "Киа", "Хендэ" и "Волги" под Орлом
Один из участников ДТП госпитализирован.
Фото: УГИБДД России по Орловской области
Утром 25 сентября на 19-м километре трассы "Орел – Ефремов" (деревня Домнино, Орловский округ) произошло ДТП с пострадавшими. Как сообщили в областном УГИБДД, водитель "Киа" столкнулась с попутным "Хендэ", который врезался во встречную "Волгу".
39-летняя девушка, управлявшая "Киа", госпитализирована. Также пострадали пассажирка "Волги" и водитель "Соляриса". Им стационар не понадобился.