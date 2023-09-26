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11:00, 26 сентября 2023 года В орловском лесу всю ночь искали заблудившегося пенсионера Мужчина заблудился в окрестностях Сеножатного.



Фото: архив "Вести-Орел"

Днем 25 сентября в лесу в районе поселка Сеножатное Урицкого района заблудился 70-летний грибник. В 15:30 мужчина сам позвонил на телефон службы спасения и сообщил, что заблудился.



Как сообщили в ГУ МЧС России по Орловской области, к поиску подключились спасатели, полицейские, волонтеры отряда "ЛизаАлерт", а также родственники пенсионера. Поиски шли всю ночь, и завершились благополучно. Рано утром мужчину нашел на дороге водитель.



Напомним, что в воскресенье спасатели искали в лесу заблудившуюся супружескую пару, отправившуюся за грибами. Спустя несколько часов их нашли.



Сотрудники МЧС рекомендуют грибникам предупреждать родственников или друзей перед походами в лес, а также брать с собой яркую одежду, заряженный телефон, еду и воду.









Артем Ежаков



