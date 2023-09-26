В двух районах Орловской области сняли карантин по АЧС
Указ подписан губернатором Андреем Клычковым.
Фото: архив "Вести-Орел"
В Орловской области отменили карантины по африканской чуме свиней. Речь идет об участке площадью в шесть квадратных метров южнее села Лубянки Дмитровского района, а также о нескольких территориях площадью по шесть квадратных метров, расположенных вблизи села Гнилое Болото Сосковского района.
Соответствующий документ опубликован на портале правительства региона и подписан главой региона Андреем Клычковым.