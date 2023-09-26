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5:00, 26 сентября 2023 года

Жителям Орла предложили оценить качество обслуживания пассажирского транспорта

Социологический опрос проводится до 29 сентября.

Фото: архив "Вести-Орел"

С 22 по 29 сентября жители городских агломераций могут оценить качество обслуживания на пассажирском транспорте. Принять участие можно на официальном сайте национального проекта "Безопасные качественные дороги".

По информации департамента дорожного хозяйства Орловской области, горожане могут воспользоваться QR-кодом. Удовлетворенность качеством транспортного обслуживания будет оценена по 29 вопросам. В начале орловцам необходимо указать, каким видом транспорта они пользовались хотя бы раз за последний месяц, возраст и пол, а затем оценить уровень удовлетворенности по нескольким критериям: наполняемости салона пассажирского транспорта, скоростью поездки, стоимостью проезда и другим.


Сергей Силаев
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