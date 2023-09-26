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3:00, 26 сентября 2023 года

Орловским школьникам расскажут о применении искусственного интеллекта в экономике

"Урок цифры" пройдет по всей стране.

Фото: архив сайта "Вести-Орел"

С 18 сентября по 8 октября в школах России проходит "Урок цифры" по применению технологий искусственного интеллекта в отраслях экономики. Проект реализуется в рамках национальной программы "Цифровая экономика Российской Федерации".

Ученики сначала изучат тему, а затем закрепят знания в формате интерактивного тренажера. Уроки построены так, чтобы обучение было интересно для школьников любых возрастов: 1-4 классов, 5-7 классов, 8-11 классов. С более подробной информацией можно ознакомиться на сайте.

Ранее глава государства Владимир Путин обозначил необходимость использовать самые актуальные технологические направления и решения в области искусственного интеллекта в ключевых отраслях экономики – промышленности, транспорте, сельском хозяйстве, здравоохранении и других.


Сергей Силаев
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