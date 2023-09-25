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21:00, 25 сентября 2023 года В Советском районном суде прошли прения сторон по делу орловских журналистов Владимир Панфилов и Артем Прохоров обвиняются в вымогательстве.



Фото из архива

В Советском районном суде 25 сентября прошли прения по делу журналистов Владимира Панфилова и Артема Прохорова. Они заявили о своей невиновности и попросили оправдательные приговоры.



Напомним, 8 сентября обвинение запросило для Панфилова и Прохорова реальные сроки заключения в колонии общего режима. Для первого – три года, для второго – два с половиной. Их обвиняют в вымогательстве 100 тысяч рублей у предпринимателя Владимира Тильмана.



Следующее заседание запланировано на 2 октября. На нем подсудимые выступят с последним словом.



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Сергей Силаев



