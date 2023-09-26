Главная » Новости



6:00, 26 сентября 2023 года Орловцам рассказали, можно ли снижать вес голоданием? Советами поделилась диетолог Оксана Лаушкина.





Все представительницы женского слабого пола стремятся в фигуре мечты. Но все выбирают разные способы достижения цели.



Кто-то проводит часы в спортзале, кто-то переходит на правильное питание, а есть те, кто просто изнуряет себя голодом. Так делать совершенно нельзя. В первую очередь это не безопасно для здоровья.



Еда – строительный материал, она доставляет витамины и микроэлементы. Углеводы двигают белки и витамины, куда нужно. Когда человек не ест, происходит дефицит витаминов. Да, вы сжигаете жиры, но при дефиците организм начинает рушиться. Это может привести к заболеваниям.



Такой ритм жизни долго не продлится, в конечном итоге все равно сорветесь, это приведет к еще большему набору веса.



Намного полезнее, если вы будете соблюдать баланс в еде и уделять больше времени спорту





Александра Бахтина



