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6:00, 26 сентября 2023 года

Орловцам рассказали, можно ли снижать вес голоданием?

Советами поделилась диетолог Оксана Лаушкина.


Все представительницы женского слабого пола стремятся в фигуре мечты. Но все выбирают разные способы достижения цели.

Кто-то проводит часы в спортзале, кто-то переходит на правильное питание, а есть те, кто просто изнуряет себя голодом. Так делать совершенно нельзя. В первую очередь это не безопасно для здоровья.

Еда – строительный материал, она доставляет витамины и микроэлементы. Углеводы двигают белки и витамины, куда нужно. Когда человек не ест, происходит дефицит витаминов. Да, вы сжигаете жиры, но при дефиците организм начинает рушиться. Это может привести к заболеваниям.

Такой ритм жизни долго не продлится, в конечном итоге все равно сорветесь, это приведет к еще большему набору веса.

Намного полезнее, если вы будете соблюдать баланс в еде и уделять больше времени спорту




Александра Бахтина
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